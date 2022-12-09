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امير عبداللهيان: المانيا تحرض على العنف والاغتيال في ايران

امير عبداللهيان: المانيا تحرض على العنف والاغتيال في ايران
الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان ردا على تدخل المانيا في شؤون ايران، ان المانيا تعتبر سيادتها وامنها خطا احمر بينما تحرض على العنف والاغتيال في ايران.

العالم- ايران

واضاف اميرعبداللهيان اليوم الجمعة في تغريدة له على تويتر، ان مواجهة العنف والاغتيال واثارة الكراهية من المسؤوليات التي يتحملها المجتمع الدولي ملفتا ان المانيا تعتبر سيادتها وامنها ضمن خطوط حمراء بينما هي تلجأ الى اليات للتحريض على هذه الظواهر المشؤومة وتندد بالتصدي ايران المشروع لهذه الظواهر.

وتم استدعاء سفير المانيا لدى طهران الى الخارجية الايرانية مرتين خلال الاسابيع الاخيرة احتجاجا على تدخل المانيا في شؤون ايران.

وفي تصريحات تدخلية للمسؤولين الالمان ودعم اعمال الشغب في ايران، اطلق وزير الخارجية الالماني امس الخميس تصريحات حول اعدام احد المشاغبين في ايران.

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