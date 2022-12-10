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قتيل وأكثر من 10 مفقودين نتيجة انفجار في جزيرة بريطانية

قتيل وأكثر من 10 مفقودين نتيجة انفجار في جزيرة بريطانية
السبت ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت شرطة ​الجزيرة​ البريطانية الواقعة في بحر المانش، "مقتل شخص وفقدان أكثر من 10 آخرين بعد ​انفجار​ في مبنى يضم شققا سكنية في جيرزي".

العالم - اوروبا

قتل شخص وفقد أكثر من عشرة آخرين بعد انفجار في مبنى يضم شققا سكنية في جيرزي، على ما أعلنت شرطة الجزيرة البريطانية الواقعة في بحر المانش قرب السواحل الفرنسية.

وقال قائد الشرطة المحلية، روبن سميث، إن 12 من أهالي المبنى الكائن في سانت هيليير (جنوب الجزيرة) مفقودون، مضيفا أن "انفجارا كبيرا" وقع قرابة الساعة الرابعة صباحا.

وأفادت الشرطة المحلية في جزيرة جيرزي بالقنال الإنكليزي، في منشور على تويتر، السبت، بفقد عدد من الأشخاص في أعقاب انفجار.

وقالت الشرطة في بيان "لا يزال عدد من السكان في عداد المفقودين عقب الانفجار الذي وقع صباح اليوم في أوت دو مونت في بيير رود وتعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث وبدأت البحث في الموقع".

وأفادت مصادر بمقتل شخص، إلا أن رويترز قالت إنها لم تتمكن على الفور من التحقق من صحة تلك التقارير.

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