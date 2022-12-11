العالم – قلم رصاص

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" قلم رصاص"، أشار حيدر الى وجود نوع من التضخيم الاعلامي لكي يعتقد ان هنالك من حقق انتصارا ولتخويف الناس والاعلام يلعب دور في تلك المسألة وان البحث عن بدائل في أوروبا أصبح أمرا مفروغا منه وستعود هذه البلدان الى الطاقة النووية والمشتقات التي التي يمكن أن تستفيد منها، كالفحم الحجري او الاخشاب التي تستفيد منها للتدفئة وهي امور لاعيب فيها.

ولفت حيدر الى ان المشكلة الاساسية تكمن في حل هذه الازمة الموجودة، واذا لم يستطع الاوروبيون ايجاد حل لمشاكلهم فهذا الامر سيجعل من مستقبل اوروبا تشوبه الكثير من حالة عدم اليقين.

ويرصد برنامج"قلم رصاص"ما نشرته صحيفة ديلي صباح التركية تقريرا تحت عنوان"وسط تخوف من شتاء بارد ومظلم الألمان يعودون لعصر الحطب" قائلة:" مع أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، والعقوبات التي طالت موسكو وانعكاسها على تدفق الغاز الطبيعي إلى أوروبا، تشهد ألمانيا إقبالاً كبيراً، على شراء الأخشاب والحطب، في محاولة للتغلب على تكاليف التدفئة الناتجة عن الزيادة الشديدة في أسعار الغاز والكهرباء. المجتمع الألماني أمام موجة سرقات تقدر بالملايين، طالت المواطنين الضحايا الباحثين عن بدائل لحل أزمة الطاقة، بالإشارة إلى ظهور "سوق وهمي" للحطب في ألمانيا يستغل حاجة الناس.

وخلص التقرير انه :"مع تقلص إمدادات الأخشاب أيضاً في الأسواق "يتجه بعض الناس إلى الغابات والأخشاب القريبة من منازلهم"، قائلة: "أعتقد أن هذا هو مستقبلنا أو على الأقل المستقبل القريب".

كما بحث برنامج قلم رصاص ما كتبه الدبلوماسي الايطالي السابق ماركو كارنيلوس في صحيفة ميدل ايست البريطاني تحت عنوان:"الحرب بين روسيا وأوكرانيا سياسة الطاقة في أوروبا عمل يضر بالنفس"قائلا:" لقد أدى قانون التخفيض إلى تصعيد التوترات بين ضفتي المحيط الأطلسي. في مثل هذه الظروف ، فإن القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي قد تتعرض للخطر.

كما دفعت الأسباب الجيوسياسية أوروبا إلى تنويع إمداداتها من الطاقة بعيدًا عن الغاز الروسي ، من أجل تجنب الاعتماد على دولة استبدادية وخطيرة. يجب على صانعي القرار في الاتحاد الأوروبي الآن شرح المنطق وراء التخلي عن أرخص خيار توريد ، وهو الغاز الذي يتم توصيله عبر الأنابيب ، لاختيار أغلى خيار ، وهو الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً ، من نفس المورد.

إذا كان الوضع يجبر أوروبا على الاستمرار في الاعتماد على الغاز الروسي ، فلماذا تختار الخيار الأغلى؟ الوضع سخيف للغاية لدرجة أنه يقودني إلى التساؤل: بين الاتحاد الأوروبي وروسيا ، من الذي يعاقب حقًا من؟

وتابع قائلا:"من الواضح أن إدارة بايدن ضغطت على الاتحاد الأوروبي لتخفيف سياسة العقوبات ، لأن المزيد من الإجراءات يمكن أن تعطل أسواق النفط تمامًا وتزيد من حدة أزمة الطاقة، ويبدو أن صناع القرار في بروكسل غير مدركين أنهم يركضون نحو الهاوية. قد تظهر إدارة بايدن المزيد من الحكمة والفطرة السليمة. بعد كل شيء، ما هي الميزة التي ستحصل عليها الولايات المتحدة في تعزيز السندات عبر الأطلسي إذا كان السعر يمكن في النهاية أن يكون التدمير الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في القارة الأوروبية الآسيوية؟

وبحث البرنامج فيما انتهي اليه التقرير :"بالنظر إلى الثلاثي الحالي الذي يقود الاتحاد الأوروبي. يبدو أن رؤساء المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية ليسوا على علاقة بالتحدث بعد أن وضع ترتيب بروتوكول أبريل 2021 الأول على كرسي بذراعين والثاني على أريكة ؛ بينما الثالث، رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يزرع رؤى متطورة للسياسة الدولية مثل "أوروبا حديقة، ومعظم بقية العالم غابة"الحقيقة أن دافع أوروبا لإيذاء الذات يسير بأقصى سرعة"نعيش صراعا كبيرا، لا نعرف كيف سيكون الشتاء. أعتقد أنه سيكون وقتاً صعباً".

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