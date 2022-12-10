للمرة الاولى.. فيديو للشهيد المهندس وهو يكتب بيان النصر على "داعش"

العالم - العراق

وعلق صاحب الحساب عليه قائلا "ينشر لأول مرة.. أبونا الشايب وهو يكتب بيان النصر على تنظيم داعس الإرهابي في مكتبه الخاص محيطا نفسه بصور الشهداء ... عمركم شفتوا أبو حنين مثل أبونا !"

وفي عام 2017، إنتصرت إرادة العراقيين على قوى الظلام والهمجية بثنائية النصر.

هذا وهنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم بذكرى تحرير البلاد من عصابات داعش الإرهابية.

وقال رشيد في تغريدة على حسابه في تويتر: "في ذكرى يوم النصر على داعش، نستذكر تضحيات شعبنا في مواجهة هجمة ظلامية في الموصل وسنجار ومدن أخرى عانت من جرائم الدواعش".

وأضاف: نحيي وحدة شعبنا وقواتنا الامنية البطلة بكل تشكيلاتها التي صنعت النصر ودحرت الإرهاب. الرحمة والخلود لشهداء الوطن وحافظي كرامته".

هذا وأكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم ان العراقيين الذين انتصروا على الإرهابِ قادرين أن ينتصروا على الفساد، الذي بات العدوّ الأول للدولة وكيانها.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، ان الأخير "حضر اليوم السبت، الاحتفالية التي أقامتها قيادة العمليات المشتركة بمناسبة الذكرى الخامسة لإعلان النصر على عصابات داعش الإرهابية".

وبحسب البيان، حيّا السوداني، أبناء القوات المسلحة بجميع صنوفهم، الذين صنعوا النصر ودحروا الارهاب في معركة بطولية ستظل خالدة في وجدان كل العراقيين. كما استذكر الشهداء الابرار وتضحياتهم الجليلة، وبطولات الجرحى الابطال وبسالتهم في الحرب على الإرهاب".