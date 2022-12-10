شاهد.. غضب النشطاء البحارنة من تدنيس ارضهم الاسلامية

العالم - نقطة تواصل

دنس رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ ارض البحرين الاسلامية وسط احتفاء حار من قبل النظام الخليفي، ليعلن ملك البحرين بانه عدو القضية الفلسطينية.

وتناولت منصات التواصل الاجتماعي في البحرين مقطع فيديو اثار استفزاز البحارنة حيث يظهر هرتسوغ وهو يشكر حمد عيسى آل خليفة لاستضافته وينعته بصديقي.

وشهدت شبكات التواصل الاجتماعي في البحرين غضبا عارما لتخطي ملك البحرين كافة الحدود وسقوطه في مستنقع التطبيع أكثر فأكثر، حيث نشروا وسم "الأيام الجميلة.. لم نعشها بعد" ساخرين حمد آل خليفه لقوله عندما تسلم مقاليد الحكم في البحرين بأن "الايام الجميلة لم نعشها بعد".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...