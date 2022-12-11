الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٢:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

تجريد نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي من صلاحياتها بسبب فضيحة

تجريد نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي من صلاحياتها بسبب فضيحة
الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

أقرّت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، تجريد اليونانية إيفا كايلي من جميع صلاحياتها كنائبة.

العالم - أوروبا

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" ذلك يوم السبت، نقلا عن المتحدث باسم البرلمان الأوروبي.

وقال: "في ضوء التحقيقات الجارية من قبل السلطات البلجيكية، قرّرت رئيسة (البرلمان الأوروبي روبرتا) ميتسولا حجب كافة السلطات والمهام والاختصاصات الموكلة إلى نائبتها إيفا كايلي، حيث يسري القرار على الفور."

يُشار إلى أنه في وقت سابق، ذكرت صحيفة "فرانس سوار" أن الشرطة أجرت 14 عملية تفتيش في مختلف بلديات بروكسل.

وبحسب أقوالها، فإن التحقيق مستمر منذ يوليو 2022. حيث يخضع المشتبه بهم بتلقي رشاوى من دولة خليجية ومحاولة التأثير على سياسة الاتحاد الأوروبي، لا سيما مواقف نواب آخرين في البرلمان الأوروبي، وذلك بخصوص الاستعدادات لبطولة كأس العالم.

وبحسب الصحيفة، فقد سلّم الموقوفون مبالغ مالية كبيرة وهدايا قيّمة لأعضاء آخرين في البرلمان الأوروبي.

تصنيف :

روابط ذات صلة

توقيف نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي في بلجيكا

نائبة الرئيس البيروفي المعزول تؤدي اليمين رئيسة مؤقتة للبلاد

اعتقال 25 شخصا يشتبه بتخطيطهم لشن هجوم في ألمانيا

بريطانيا.. 'ليز تراس' تعتزم الترشح لعضوية البرلمان في الانتخابات العامة المقبلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تجريد نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي من صلاحياتها بسبب فضيحة

صنعاء: الجهات التي تهرّب نفطنا ستتعرض لعقوبات الجيش اليمني

إيران تستدعي السفير الصيني على خلفية بيان القمة الخليجية الصينية

لاعبو المغرب يحتفلون بالفوز رافعين العلم الفلسطيني

بعد الفوز التاريخي على البرتغال.. مدرب منتخب المغرب: كان علينا أن نكتب التاريخ لإفريقيا

محمد بن راشد: لا صوت يعلو فوق صوت المغرب في كأس العالم