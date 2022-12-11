شاهد.. غضب نشطاء التواصل في العالم العربي من إبن سلمان

العالم - خاص بالعالم

وخلال الايام الاخيرة نشر ناشطون سعوديون مقاطع فيديو متعدّدة من مهرجان ميدل بيست قالوا إنها تعكس حالة الفساد الاخلاقي الذي يروّج لها بن سلمان في المجتمع السعودي.

وتفاعل رواد التواصل في العام العربي مع هذه المشاهد حيث كتبت نوال العدناني مغردة: "تعاطي مخدرات، تعري، تحرش، عراك.. هذا ليس ترفيهًا، بل هو سقوط".

وكتبت تبيان حول هذا الموضوع مغردة: "محمد ... بن سلمان يعمل على ضرب قواعد الإسلام في المملكة، بدأ باعتقال العلماء، ثم بفرض الحفلات الماجنة على المجتمع، مقابل ذلك ضيّق على المساجد وفرض نوع من الخطاب الركيك على خطباء المنابر، وأسكت كلَّ صوتٍ يدعو إلى الفضيلة والابتعاد عن الرذيلة".

وعلقت آية مجدي: "أحداث عربية وعلى أرض إسلامية متتالية مليئة بالخزي والعار، مهرجان العري والفساد الأخلاقي، مهرجان يطعن في خاصرة العرب والمسلمين".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..