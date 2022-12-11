الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٩:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. غضب نشطاء التواصل في العالم العربي من إبن سلمان

الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

تتعالى الاصوات الناقدة لسياسة ولي العهد محمد بن سلمان الترفيهية الداعية الى إقامة حفلات مختلطة وماجنة في الاراضي المقدسة.

العالم - خاص بالعالم

وخلال الايام الاخيرة نشر ناشطون سعوديون مقاطع فيديو متعدّدة من مهرجان ميدل بيست قالوا إنها تعكس حالة الفساد الاخلاقي الذي يروّج لها بن سلمان في المجتمع السعودي.

وتفاعل رواد التواصل في العام العربي مع هذه المشاهد حيث كتبت نوال العدناني مغردة: "تعاطي مخدرات، تعري، تحرش، عراك.. هذا ليس ترفيهًا، بل هو سقوط".

وكتبت تبيان حول هذا الموضوع مغردة: "محمد ... بن سلمان يعمل على ضرب قواعد الإسلام في المملكة، بدأ باعتقال العلماء، ثم بفرض الحفلات الماجنة على المجتمع، مقابل ذلك ضيّق على المساجد وفرض نوع من الخطاب الركيك على خطباء المنابر، وأسكت كلَّ صوتٍ يدعو إلى الفضيلة والابتعاد عن الرذيلة".

وعلقت آية مجدي: "أحداث عربية وعلى أرض إسلامية متتالية مليئة بالخزي والعار، مهرجان العري والفساد الأخلاقي، مهرجان يطعن في خاصرة العرب والمسلمين".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

شاهد.. علاقة خاصة تجمع 'إبن سلمان' بـ'جورج نادر'!

محمد بن راشد: لا صوت يعلو فوق صوت المغرب في كأس العالم

شاهد.. فضائح إبن سلمان المخزية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

محمد بن سلمان والفساد.. وجهان لعملة واحدة

شاهد بالفيديو... النشطاء العرب يتفاعلون مع المحاولة الانقلابية في ألمانيا

اليمن.. هيئة الزكاة تدشن مشروع توزيع الحقائب المهنية

خلال 8 سنوات... أكثر من 13 ألف امرأة وطفل ضحايا قصف العدوان في اليمن

'ابنة صدام' تهنئ الشعب المغربي على طريقة والدها

شاهد.. غضب نشطاء التواصل في العالم العربي من إبن سلمان