المبادرة الروسية لتجنيب شمال شرق سوريا العدوان التركي

العالم – صدى سوريا

عرض روسي يدور في فلك تفعيل اتفاقية سوتشي الموقعة في عام 2019 ، والبنود التي اضيفت اليها لاحقا في ظل قصف تركي يستهدف ارياف الحسكة والرقة وحلب، وادى هذا القصف الى تدمير مؤسسات وبنى تحتية وتهجير كامل لقرى منطقة ابو الراسين في ريف الحسكة.

على مواقع التواصل الاجتماعي تم تداول اخبار العدوان التركي والمبادرة الروسية التي تجري في الشمال السوري، حيث كتبت صفحة عدسة منبج على الفيسبوك:" قسد تطالب المجتمع الدولي بفرض حظر جوي فوق مناطقها لمنع الطيران التركي قصف مناطقها".

فيما نقلت صحيفة الحدث السوري عما قاله القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، إن "قسد جزء من المنظومة الدفاعية للجيش السوري بشكل عام"، واستدرك بالقول: "لدينا أكثر من 100 ألف مسلح مضى عليهم عشر سنوات وهم يقاتلون، وهم في حاجة إلى حل دستوري وحل قانوني، قسد يجب أن يكون لها دور وخصوصية ضمن الجيش".

مقترح روسي لتجنيب الشمال شرق سوريا عدوان تركي جديد الا ان هذه الوساطة الروسية تواجه بتعنت قسد ورفضها تسليم المناطق الحدودوية المستهدفة للجيش السوري المقترح الروسي يدور في فلك اتفاقية سوتشي 2019 ويدعو الى انسحاب قسد من مناطق عين العرب ومنبج ودمج الاسايش بقوات الامن السورية كجزء من الحراك الروسي الامريكي في الشمال كل ذلك بالتزامن مع استمرار تركيا في تدمير البنية التحتية للمناطق حيث يستمر القصف الذي يستهدف منشآت النفط والغاز والمشافي والافران والجسور.

للاضاءة اكثر على هذا الملف يستضيف برنامج "صدى سوريا":

-نضال مهنا عضو مجلس الشعب السوري

التفاصيل في الفيديو المرفق ...