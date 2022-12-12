مونديال قطر.. استعراض لأداء منتخبات القارة الأفريقية

العالم - فار

فترة راحة جديدة تشهدها بطولة كأس العالم الفين واثنين وعشرين حيث لن تقام أية مباريات اليوم وغداً فيما تستعد المنتخبات الأربعة لخوض مباريات نهائيات البطولة وبذل قصارى جهدها للفوز بلقب المونديال.

البرنامج قدم استعراضا لأداء منتخبات القارة الأفريقية في المونديال والتي حقق بعضها نتائج جيدة ورائعة فيما لم يحالف الحظ بعضها الآخر ولم تظهر بمستوى هذه البطولة.

البرنامج سلط الضوء على الفريق الذي كان بلا شك مفاجأة بطولة كأس العالم الفين واثنين وعشرين. الفريق الذي تمكن ولأول مرة في تاريخ القارة الأفريقية من أن يكون من بين أفضل أربع فرق في المونديال وتسجيل نتائج مبهرة وفريدة.

من خلال حضوره بين أفضل أربع منتخبات في المونديال حقق المنتخب المغربي العديد من الأرقام القياسية للقارة السوداء التي ستبقى خالدة في التاريخ.

أما أول فريق من القارة الأفريقية لعب في بطولة كأس العالم الفين واثنين وعشرين فكان منتخب السنغال.

احتل هذا الفريق المركز الثاني في المجموعة الأولى من البطولة برصيد ست نقاط وتأهل إلى الدور الاقصائي، لكنه خسر أمام إنجلترا في دور الستة عشر وخرج من المنافسات.

وثالث ممثل إفريقي في المونديال هو منتخب تونس الذي كان ضمن المجموعة الرابعة واحتل المركز الثالث بأربع نقاط وتم إقصائه من الموندیال.

أما رابع ممثل للقارة الإفريقية فهو منتخب الكاميرون الذي لعب ضمن مباريات المجموعة السابعة في البطولة والذي ورغم أدائه الجيد احتل المركز الثالث وتم إقصائه من منافسات المونديال.

وآخر ممثل للقارة الأفريقية في المونديال والذي كان منتخب غانا الذي لعب في المجموعة الأخيرة من البطولة والذي يمكن القول إنه حصل على أضعف نتيجة بين ممثلي القارة السمراء وتم إقصائه بثلاث نقاط جعلته يحتل المركز الرابع في مجموعته.