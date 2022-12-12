الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٤:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الاطار التنسيقي يدعم قرارات الحكومة في خدمة المواطن

الاطار التنسيقي يدعم قرارات الحكومة في خدمة المواطن
الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

عقد الاطار التنسيقي مساء امس الاحد اجتماعا في منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وبحضور رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني.

العالم - العراق

وأعلن الإطار التنسيقي خلال اجتماعه عن دعمه للقرارات التي تتخذها الحكومة في خدمة المواطن.

وقال الإطار في بيان، إن "الإطار التنسيقي عقد، مساء اليوم (أمس) الأحد اجتماعه الدوري لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد".

‏وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء طرح ملخصا عن مشاركة العراق في القمة الصينية العربية التي شهدتها الرياض أول امس ومستقبل العلاقات العراقية الصينية وضرورة التوازن في الشراكات الاستراتيجية مع دول العالم".

‏وكشف البيان أن "المجتمعين أعلنوا دعمهم للقرارات والاجراءات التي تتخذها الحكومة في خدمة المواطن".

روابط ذات صلة

السوداني: العراق قادر على أن يكون نقطة تلاق بين الشرق والغرب

السوداني: القمة العربية الصينية فرصة للتكامل الاقتصادي

السوداني يصل الى مقر انعقاد القمة العربية الصينية

رئيس وزراء العراق يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الصيني في الرياض

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في الشتاء.. لا تهمل هذه الأطعمة الحمراء

شاهد.. الايرانيون يطالبون القضاء بمحاكمة مثيري أعمال الشغب

شاهد.. اورانغوتان ينتزع سترة زائر حديقة الحيوان ويفاجئ الجميع

هل تعلم بما تاكله يوثر على الصداع النصفي؟

انتبهوا من تناول الدجاج يومياً.. هذه مضاره المحتملة!

شاهد.. تصاعد وتيرة التظاهرات في البيرو