وسط احتجاجات دامية.. رئيسة بيرو الجديدة تطلب من الكونجرس تقديم موعد الانتخابات

العالم-الامیرکیتان

وقالت بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس في رسالة متلفزة فيما تهز البلاد تظاهرات أسفرت عن سقوط قتيلين "قررت أن أبادر إلى اتفاق لتقريب موعد الانتخابات العامة إلى أبريل 2024".

وفي بيرو، نظم أنصار الرئيس السابق المعتقل كاستيلو مظاهرات منذ عدة أيام للمطالبة بإجراء انتخابات واستقالة المؤتمر.

ولقي شخصان حتفهما في اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في مطار أنداهوايلاس في جنوب بيرو، وفق ما أفادت صحيفة "إل كوميرسيو".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الشخص الثاني توفي نتيجة اشتباكات بين السكان.. والشرطة في (مطار) أنداهوايلاس خلال احتجاجات على وصول دينا بولوارت كرئيسة لبيرو".

في 7 ديسمبر، قام بيدرو كاستيل، الذي شغل منصب رئيس بيرو، بحل البرلمان، الذي كان من المفترض أن ينظر في عزله للمرة الثالثة.

وانتقد الجيش والشرطة قرار الرئيس، واحتُجز السياسي بتهمة التحريض على الفتنة وإساءة استخدام السلطة ووضع قيد الاعتقال التمهيدي لمدة سبعة أيام.

وأدت نائبة رئيس بيرو دينا بولوارت اليمين الدستورية كرئيسة للدولة في الكونغرس وأصبحت أول رئيسة للبلاد.