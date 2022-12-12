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كنعاني: نؤمن بضرورة ضمان الأمن الإقليمي عبر دول المنطقة

كنعاني: نؤمن بضرورة ضمان الأمن الإقليمي عبر دول المنطقة
الإثنين ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني اليوم الاثنين إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤمن بضرورة ضمان الأمن الإقليمي عبر دول المنطقة، مؤكدا أننا لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا الداخلية ونعتبره يتناقض مع ميثاق وآليات الأمم المتحدة.

العالم - ايران

وأضاف كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين بمقر وزارة الخارجية في طهران بشأن مواقف الدول الأجنبية والغربية تجاه التطورات الأخيرة في إيران: نرفض التدخل في الشأن الإيراني، ونعتبره يتناقض مع ميثاق وآليات الأمم المتحدة، قائلا: شهدنا بعض السلوكيات السيئة والتدخلات في الشأن الإيراني وأبدينا ردود فعل بمواقف حازمة وبنفس المستوى.

وأشار إلى أنه بسبب السلوك المستمر لهذه الدول، وكذلك الاتحاد الأوروبي، فإن إيران ستستمر في استخدام حقها في اتخاذ الإجراءات الرادعة، قائلا: سنعلن قائمة جديدة من العقوبات على مؤسسات وشخصيات مرتبطة بالاتحاد الأوروبي وبريطانيا ولا تنازلات في أي ملف.

وتعليقا على البيان الصيني السعودي المشترك أوضح كنعاني: نرفض أي اتهام تضمنه البيان الختامي لدول الخليج الفارسي بحضور الرئيس الصيني وندد به، مضيفا: نؤكد على موقف إيران المبدئي تجاه كافة المزاعم وندافع عن جميع مصالح إيران والشعب الإيراني.

وتابع: إننا نعتبر المزاعم المتعلقة بالجزر الثلاث تدخلاً في شؤون إيران الداخلية وسيادة أراضيها، وندين بشدة هذه المزاعم.

يتبع ..

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