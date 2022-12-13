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نائب وزير الخارجية: واجبنا خدمة الإيرانيين المقيمين في الخارج

نائب وزير الخارجية: واجبنا خدمة الإيرانيين المقيمين في الخارج
الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

 اعتبر نائب وزير الخارجية الايرانية للشؤون القنصلية والبرلمانية والايرانيين في الخارج علي رضا بيكدلي أن من واجب الحكومة خدمة الإيرانيين المقيمين في الدول الأخرى وأكد أن جميع السفارات الإيرانية في الخارج مكلفة بسماع ومتابعة وحل قضايا ومشاكل الرعايا الايرانيين.

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به بيكدلي مساء الاثنين خلال لقائه والوفد المرافق له في مبنى السفارة الإيرانية في دمشق، حشدا من ابناء الجالية الايرانية المقيمين في سوريا حيث استمع بصورة مباشرة الى قضاياهم ومشاكلهم.

وبعد سماع قضايا ومشاكل عدد من الإيرانيين المقيمين في سوريا ، اعتذر نائب وزير الخارجية عن التأخير في تقديم الخدمات للإيرانيين المقيمين في سوريا ، وقال إن الحكومة تعاني من مشاكل بسبب العقوبات ، لكن هذه القضايا لا ينبغي أن تجعلنا نبتعد عن خدمة أبناء وطننا.

وشدد على أن مسؤولي الجمهورية الإسلامية هم في الواقع خدام المواطنين ، وأضاف: نحن في وزارة الخارجية والحكومة دائما نناقش ونتابع شؤون الإيرانيين المقيمين في الدول الأخرى ونحل مشاكلهم ، ونعتبر انفسنا خدام الإيرانيين في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف ، ومهما كان الموقف.

وفي إشارة إلى الاجتماعات التي عقدها والوفد المرافق مع المسؤولين في سوريا في اليومين الماضيين ، قال بيكدلي: لقد تمت في هذه الاجتماعات مناقشة قضايا مثل خفض تكاليف العلاج ، وخفض معدلات دخول الطلاب إلى الجامعات ، وتسهيل قبول طلاب الطب ، وقضايا أسر الشهداء الايرانيين وإمدادات الوقود والاقامة والقضايا الصحية وقضايا السجناء والمفقودين.

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