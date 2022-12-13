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خلال لقائه معاون وزير الخارجية الايراني

صباغ يؤكد عمق العلاقات السورية الإيرانية الوطيدة والمتجذرة

صباغ يؤكد عمق العلاقات السورية الإيرانية الوطيدة والمتجذرة
الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

 أكد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب السوري عمق العلاقات السورية الإيرانية الوطيدة والمتجذرة والتي وصلت إلى مستويات عليا من التنسيق السياسي والبرلماني بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة في سبيل الدفاع عن قضاياهما العادلة.

العالم - ايران

وافادت "سانا" ان صباغ اشار خلال لقائه يوم الاثنين معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية علي رضا بيكدلي والوفد المرافق إلى ضرورة تنمية وتطوير العلاقات البرلمانية بين مجلسي الشعب السوري ومجلس الشورى الاسلامي الإيراني، وتبادل الخبرات بينهما لتحقيق المزيد من التنسيق، والارتقاء بالعمل البرلماني المشترك واستمرار توحيد الموقف المشترك للبلدين ودعم بعضهما البعض في المحافل والمؤتمرات الدولية والإقليمية.

من جانبه أكد بيكدلي أن العلاقات بين البلدين تحظى ببنى أساسية قوية ورصينة مشيراً إلى أن زيارته إلى سورية تتضمن التنسيق مع مختلف المؤسسات لتسهيل سبل انتقال رعايا البلدين، وهذا يتطلب من البرلمانين العمل على اتخاذ خطوات مشتركة، والاستفادة من طاقات وإمكانيات بعضهما لتحقيق استفادة أفضل في المستقبل.

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خلال لقائه معاون وزير الخارجية الايراني صباغ يؤكد عمق العلاقات السورية الإيرانية الوطيدة والمتجذرة