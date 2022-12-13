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وتشجيع القطاع الخاص..

السوداني: عازمون على تنفيذ برنامج حكومي يتضمن الإصلاح الاقتصادي

السوداني: عازمون على تنفيذ برنامج حكومي يتضمن الإصلاح الاقتصادي
الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس وزراءء العراق محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء ان الحكومة عازمة على تنفيذ برنامجها المتضمن الإصلاح الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص.

العالم - العراق

وحسب موقع "السومرية نيوز"، قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان الأخير "استقبل، وفد مؤسسة التمويل الدولية/IFC، برئاسة المدير الإقليمي للشرق الأوسط في المؤسسة، أفتاب أحمد".

وأضاف البيان، انه جرى خلال اللقاء التباحث في أوجه التعاون المالي والاقتصادي المختلفة بين العراق ومؤسسة التمويل الدولية".

وبحسب البيان، أكد رئيس مجلس الوزراء لوفد المؤسسة، "انفتاح العراق على كل ما من شأنه الدفع بعجلة التنمية، وتعزيز الشراكة الإقليمية مع الدول والمنظمات، لما فيه مصلحة الشعب العراقي والشعوب الصديقة".

وأشار السوداني إلى أنّ "الحكومة عازمة على تنفيذ برنامجها المتضمن الإصلاح الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص من أجل أن يلعب دوره الإيجابي كاملاً، بالإضافة إلى تقوية البيئة الجاذبة للاستثمارات في العراق".

وأعرب وفد المؤسسة من جانبهم، عن تأكيد "الرغبة بالشراكة مع العراق، واستكمال التعاون في برامج التنمية، بما يعزز البنى التحتية والتنمية طويلة الأمد لاقتصاد العراق"، وفقا للبيان.

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