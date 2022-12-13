إصابة مسؤول روسي بتفجير سيارته بـفي منطقة خيرسون الأوكرانية

العالم - الأزمة الأوكرانية

وأعلن وزير الصحة الإقليمي فاديم إلمييف أن النائب الأول لحاكم هذه المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا فيتالي بوليوك "أُصيب" بعد "انفجار سيارته".

وكانت موسكو أعلنت ضم منطقة خيرسون نهاية أيلول/سبتمبر دون السيطرة عليها بالكامل.

وقال إلمييف "إن حالته مستقرة والإصابة متوسطة الخطورة".

ولفت إلى أن "سائق السيارة قضى على الفور"، مشيرا إلى أن "لغما مضادا للأفراد موجه التأثير انفجر واحترقت السيارة"، بحسب ما ذكرت وكالة انترفاكس.

من جهته، أكد رئيس إدارة منطقة زابوريجيا المعين من قبل موسكو فلاديمير روغوف على تلغرام أن الانفجار حصل في مدينة سكادوفسك الساحلية المطلة على البحر الأسود، على بعد 70 كيلومترا جنوب خيرسون ونهر دنيبرو الذي يشكل جبهة القتال حاليا.

ولفت إلى أن بوليوك نقل إلى مستشفى "في سيمفيروبول" في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها في 2014.

ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر، انسحبت القوات الروسية جزئيا من منطقة خيرسون بعد هجوم مضاد شنته القوات الأوكرانية.