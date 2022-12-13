الولايات المتحدة قد ترسل أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا هذا الأسبوع

العالم - الأميرکيتان

وقال مسؤولون أمريكيون لـ "سي إن إن"، يوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن في المرحلة الختامية من العمل على إرسال الأنظمة، وقد يتم الإعلان عن ذلك هذا الأسبوع.

ويشير المسؤولون إلى أن خطة البنتاغون يجب أن يوافق عليها وزير الدفاع لويد أوستين قبل إحالتها إلى الرئيس بايدن للتوقيع.

وحسب المسؤولين، فإن الموافقة على الخطة متوقعة. وما أن ينجز العمل على الخطة، من المرتقب أن يتم إرسال الأنظمة بسرعة خلال الأيام القادمة، وأن تدريب الطواقم الأوكرانية على استخدام الأنظمة سيجري في قاعدة "غرافنوير" للقوات الأمريكية في ألمانيا.

وأشارت "سي إن إن" إلى أنه من غير المعروف عدد الأنظمة التي سيتم تقديمها لأوكرانيا.

وكانت أوكرانيا تطلب تزويدها بأنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي منذ أشهر، لكن واشنطن لم تقدمها نظرا للعقبات اللوجيستية وصعوبة استخدام الأنظمة، لكن "الواقع على الأرض" دفع بالإدارة الأمريكية نحو اتخاذ قرار إرسال الأنظمة لأوكرانيا، حسب مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية.