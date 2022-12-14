الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
١١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

أستراليا توقع اتفاقية أمنية جديدة سعيا لتعزيز النفوذ بالمحيط الهادئ

أستراليا توقع اتفاقية أمنية جديدة سعيا لتعزيز النفوذ بالمحيط الهادئ
الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

وقعت أستراليا اتفاقية أمنية جديدة مع دولة فانواتو، الواقعة ضمن منطقة أوقيانوسيا، في إطار المنافسة القائمة مع الصين على النفوذ في المحيط الهادئ.

العالم - أسيا و الباسفيك

تغطي الاتفاقية الأمنية الجديدة المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث وإنفاذ القانون والأمن السيبراني والدفاع وأمن الحدود والسلامة البحرية. ولم تعلن البنود الكاملة للاتفاقية بعد.

وصرحت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، للصحفيين، في العاصمة بورت فيلا "نتحمل جميعا مسؤولية ضمان تعزيز قراراتنا السيادية لأمن جميع دول المحيط الهادئ"، مشيرة إلى أن "القرارات المتعلقة بالنهج الذي ترغب فيه كل دولة من دول المحيط الهادئ التعامل بها مع أستراليا، ومستوى التعاون الذي تطمح إليه، وأولوياتها، تمثل جميعها قضايا لكل دولة على حدة".

ينظر العديد من دول المحيط الهادئ إلى تغير المناخ باعتباره أكبر تحد لها وتهديدا وجوديا حيث يهدد ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف القوية باغراق العديد من الجزر المنخفضة.

روابط ذات صلة

"أستراليا" تطلق حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

شاهد.. الفيضانات تشتد في أستراليا

شاهد... استراليا تلغي الإعتراف بـ "القدس" عاصمة للكيان الصهيوني

استراليا وهولندا بصدد اعادة مواطنيها 'زوجات واطفال داعش' من مخيمات سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق يطيح بـ31 متهما بينهم ثلاثة إرهابيين

شاهد بالفيديو... خبير بالشؤون الروسية يتحدث عن مفاوضات بين موسكو والأطلسي

حريق هائل يأتي على مستودع يحتوي أدلة تحقيقات إدارة شرطة نيويورك

السوداني يتخذ خطوة جديدة نحو تطبيق البرنامج الحكومي

أستراليا توقع اتفاقية أمنية جديدة سعيا لتعزيز النفوذ بالمحيط الهادئ

الرئيس الصربي يؤكد ضرورة احترام سيادة الاراضي السورية