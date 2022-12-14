شاهد.. رئيس حماس يفصح عن نقطة الخلاف مع حركة فتح

العالم - فلسطين

وصرح السنوار في كلمة له خلال مهرجان الانطلاقة الـ35 لحرکة حماس:"نحن على وفاق كامل وتنسيق مع كل من يحمل البندقية".

وأردف قائلاً:"اليوم نحن على توافق مع كل مكونات شعبنا في وجه الاحتلال، وها هم مجاهدونا في جنين والعرين لا يكاد أحدهم أن يميز أحدا عن الآخر".

وأكد أن حملة الاعتقالات الأخيرة في الضفة المحتلة مؤشر على أن "قيادة التنسيق الأمني مصرة على السير في النفق المظلم". ودعا قيادة السلطة لتنفيذ قرارات المجلس المركزي وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني فوراً والكف عن سياسة اعتقالات المقاومين والنشطاء.