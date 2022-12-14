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في هذا المقال سوف نتعرف على 8 نباتات منزلية تجلب الرخاء والحظ السعيد ويمكن زراعتها في المنزل.

يحرص الكثيرون على شراء نباتات الزينة ووضعها في أماكن مخصَّصة من المنزل أو زراعتها، وهناك أشخاص يملكون يدًا خضراء وهذا يعني، أن النباتات تنمو عندما يقومون بزراعتها، وهذه حقيقة، البعض موهوب حقًا في طريقة العناية بالنباتات، ولكن ما لا تعرفه هو أن بعض النباتات يمكن أن يكون لديها يد خضراء أيضاً، فهي تمنحك النمو الرخاء والإزدهار بمجرد وجودها في محيط منزلك.

نبات زنبق السلام

نبات زنبق السلام يعتبر هذا النبات الأخضر الداكن مع الزهور البيضاء المشرقة رائع جدًا ويساعدك على الازدهار من خلال تحسين نوعية الهواء في الأماكن المغلقة، وكما أنه يساعد على منع الربو والصداع والأمراض المزمنة والسرطان وأكثر من ذلك، زنبق السلام يفعل كل ذلك ببساطة عن طريق الجلوس بأناقته الكاملة في منزلك، زنبق السلام يمكن أن ينظف الهواء من الفورمالديهايد والبنزين وأول أكسيد الكربون، بالإضافة الى أبخرة أخرى مثل دخان السجائر والطلاء والأثاث الخ.

الورود

يعتقد بأن الورود تجذب الحب والحظ. وعلاوة على ذلك، الألوان المختلفة تجلب طاقات محددة، وعلى سبيل المثال، الورود البيضاء تعني النقاء والشفاء، في حين أن الوردة البيضاء مع وشحات من الأحمر ترمز الى التفاني والعاطفة، ومن ناحية أخرى، الورود المشمشي يجلب السلام والروحانية والصداقة، منها الخزامى التي تعزز الروحانية في الحياة، ظلال الوردي تجذب الرومانسية في حين يجذب الأحمر الحب الحقيقي. وتهدف الورود الفوشيه إلى الحب العميق.

نبات الأوركيدا

نبات الأوركيدا والتي تهدف إلى جذب الحب وتعميق الصداقات وتساعد على تهدئة الروح. استخدم الإغريق القدماء الاوركيدا لعلاج الخصوبة والفيروسات.

نبات الصبار

يعتبر الأزتيك في وسط المكسيك والصينيين الصبار المزهر نبات ميمونا. ووفقا لهم، زهرة الصبار ترمز للحظ الجيد والأخبار الجيدة.

نبات الياسمين

يعرف الياسمين بأنه من اقوى المنشطات، فرائحته تساعد في الحفاظ على الرومانسية، ويعتقد ان زرع الياسمين على مدخل البيت يجذب الحب، المال والأحلام.

نبات تولسي “الريحان”

يحمل تولسي أهمية أسطورية ودينية للهندوس وأيضا له خصائص طبية، ومن المفترض انه يدرئ الطاقة السلبية من منزلك، ويساعد على تحقيق النجاح المالي، ويقال أن الريحان يوقظ العاطفة لدى اي شخص يأكل ذلك.

نبات إكليل الجبل “الروزماري”

نبات إكليل الجبل تساعد على زيادة قوة الدماغ، تجذب الحب، الروزماري يريح العقل ويحافظ على الشباب، ويساعد في الشفاء والحماية والنقاء.

نبات المال

غالبا ما تستخدم في فنغ شوي، ويقال بأن نبتة المال تنتج الطاقة الإيجابية التي تجذب الحظ السعيد والثروة، في دولة الصين، تعطى نبتة المال كهدية في السنة الجديدة. ولكن يجب أن تبقى أغصانها الى الأعلى لتجلب الثراء.

نباتات منزلية للحصول على هواء نقي ونظيف:

زهرة ملكة الليل

نبات البامبو

الصبار

نبات السرخس

نبات العنكبوت

اللبلاب

الأقحوان

نخلة الفوفل