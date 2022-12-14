أكبر مهرجان فلسطيني تحت حماية طائرات أبابيل المسيرة

العالم - فلسطين

وصف بانه اكبر مهرجان وعرض عسكري لفصيل فلسطيني مقاوم، هو المهرجان الجماهيري الذي اقامتها حركة حماس في قطاع غزة بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لانطلاقتها.

واللافت ان سماء غزة كانت تحميها الطيور الابابيل في رسالة واضحة لكيان الاحتلال بان سلاح المقاومة في تطور مستمر، والطيران المسير هو عنوان المرحلة المقبلة من المواجهة. وهذا المهرجان هو الاول منذ اربعة اعوام، والاول بعد معركة سيف القدس، التي تعتبر علامة فارقة في الصراع مع كيان الاحتلال، حيث باتت تاريخاً لوصف المرحلة فما قبل سيف القدس ليس كما بعدها.

المفاجئة الكبرى في هذا المهرجان كانت وجود كلمة لقائد هيئة أركان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، الذي دعا الى توحيد كل الرايات والتئام كل الجبهات لتحرير فلسطين. ووجه رسالة لقيادة كيان الاحتلال وجمهوره، بأنهم اعجز وأجبن من أن ينجحوا في ما فشل فيه ابائهم، وان نهايتهم ستکون عن ارض فلسطين. وطالب بفتح كل الساحات لهدف واحد وغاية نبيلة مقدسة، هي تحرير فلسطين.

قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، دعا السلطة الفلسطينية الى وقف التنسيق الامني مع كيان الاحتلال والتوافق على برنامج للمقاومة. واعتبر ان حملة الاعتقالات في الضفة مؤشر على أن قيادة التنسيق الأمني مستمرة في نفقها المظلم. واوضح السنوار، إزاء مماطلة الاحتلال في صفقة التبادل، فان حماس تمهله قليلا من الوقت، وإلا ستغلق الملف إلى الأبد وتجد طريقة أخرى لتحرير الاسرى.

وقال السنوار:" نحن لم تختلف استراتيجياً يوماً مع اخواننا في حركة فتح حين كانت ترفع راية التحرير والعودة والمقاومة والكفاح المسلح. صحيح اننا کنا نتنافس ونتخاصم احياناً واختلفنا فقط عما سمي بعملية التسوية واوسلو ومسار التنسيق الامني".

المهرجان حمل العديد من الرسائل المهمة ابرزها أن المقاومة ثابتة في اهدافها وان القدس واللاجئون في صلب توجهها وان سلاحها في تطور مستمر.