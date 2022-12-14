ايران توقع اتفاقا للتعاون في مجال الصناعات الفضائية مع روسيا

العالم - ايران

وافادت "ارنا"، ان مراسم توقيع مذكرة التفاهم الايرانية الروسية، جرت اليوم الاربعاء، على هاش فعاليات معرض الصناعات الجوية والملاحية المقام لدورته الحادية عشرة في جزيرة كيش (جنوب البلاد).

وقال "سالارية"، خلال تصريحه بالمناسبة، ان "هذه الوثيقة تتضمن قضايا عديدة بما في ذلك تعاون البلدين (ايران وروسيا) في مجال انتاج اقمار صناعية للاستشعار عن بعد واقمار للاتصالات، وتوفير البنى التحتية المخبرية والصناعية ومنصات اطلاق واختبار الاقمار الصناعية.

ولفت بان هذا الاتفاق، هو حصيلة مشوار طويل من المفاوضات بين منظمة الفضاء الايرانية ووكالة الفضاء الروسية، بهدف تطوير وتعزيز تعاون البلدين في هذا الخصوص.

وراى هذا المسؤول الايراني، ان الاتفاق الموقع اليوم مع روسيا، يسهم في تسريع مشروع توطين الصناعات الفضائية الذي بدا العمل به منذ 20 عاما، وبالتالي تسريع وتائر بلوغ الافاق المستقبلية على مدى 10 اعوام في مجال الصناعات الفضائية الايرانية.

الى ذلك، اعتبر رئيس وكالة الفضاء الروسية، ان عهد الشراكة في مجال الصناعات الفضائية مع ايران ليس جديدا وانما يعود الى العام 2002؛ منوها بان ايران حققت طفرة ملحوظة في هذه السنوات.

واوضح "بوريسوف" خلال تصريحه بمراسم توقيع الاتفاق مع نظيره الايراني اليوم : ان برنامج تطوير الصناعات الفضائية الايرانية، يتضمن كافة المجالات ذات الصلة؛ مؤكدا على استعداد روسيا لتقديم كامل الدعم ايران في هذا الخصوص.