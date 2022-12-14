ايجئي يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات القانونية والقضائية بين ايران وروسيا

العالم - ايران

وقال حجة الإسلام ايجئي خلال لقائه المدعي العام الروسي "إيغور كراسنوف" إن العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي خاصة في المجالين السياسي والاقتصادي آخذة في التطور، مؤکدا علی ضرورة تطوير وتوسيع العلاقات القانونية والقضائية بين البلدين.

وأشار إلی التوقيع على وثيقتين للتعاون القانوني والقضائي بين المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري ونظيره الروسي إيغور كراسنوف أمس الثلاثاء، مشددا على ضرورة اختيار الآليات المناسبة للتنفيذ الشامل والكامل لوثائق التعاون هذه.

وأضاف أن السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بتوسيع التعاون القانوني والقضائي مع الأنظمة القضائية في البلدان المجاورة والاتحاد الروسي.

وتابع: نرى اليوم أن بعض الأشخاص يقدمون تعريفاً ناقصاً وخاطئا للإنسان ويعتبرون أي مجتمع ينكر هذا التعريف الخاطئ للإنسان ينتهك حقوق الإنسان.

وأشار إلی الأعمال الإرهابية التي ارتکبتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وعملائهم ضد الشعب الإيراني في العقود الأربعة الماضية، مضيفا: رغم كل المؤامرات التي تُحاك ضد شعب ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نتمتع اليوم بمكانة عالية ومتميزة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وتابع قائلا : نمتلك خبرة كبيرة في مختلف المجالات کمكافحة الإرهاب والتيارات المتطرفة، ومواجهة جميع أنواع الحروب القاسية والناعمة، وتحييد العقوبات الجائرة واللاإنسانية التي فرضتها علينا الدول الغربية، مضيفا: فقد وضعنا قوانين شاملة ومناسبة بشأن هذه القضايا.

من جانبه أشار المدعي العام الروسي إلى التهديدات والتحديات المشتركة التي تواجهها البلدين مثل التطرف والإرهاب، والأمن السيبراني، والجرائم ضد الأطفال، وتهريب الأسلحة والمخدرات، معربا عن رغبة روسيا في تبادل الخبرات والمعلومات في هذه المجالات مع الجانب الإيراني، وقال إنه نظرًا لعضوية إيران الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون، يمكن أن يكون هذا التبادل للخبرات والمعلومات أوسع وأشمل.

وصرح : للعلاقات بين الجانبين في جميع المجالات ومنها التفاعلات القضائية، أهمية استراتيجية في ظل الجهود التي يبذلها رئيسا إيران وروسيا ، مضيفا: لدينا الرغبة في توسيع علاقاتنا القضائية والقانونية مع إيران في جميع المجالات ، وينبغي أن يتجلى هذا التوسع في التفاعل بيننا في الساحة العالمية.

ولفت إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين مكتبي المدعي العام الإيراني والروسي لتعزيز التعاون القانوني والقضائي في مختلف القطاعات والمجالات وقال: إن مفتاح نجاح توسيع التفاعلات القانونية والقضائية بين البلدين هو إيجاد آليات لتطوير التعاون وروسيا ترحب بذلك.