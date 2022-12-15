دونيتسك تتعرض لأعنف قصف أوكراني منذ عام 2014

العالم - خاص بالعالم

من جهته أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الإدارة الأمريكية لا ترى إمكانية لانتهاء العمليات القتالية في أوكرانيا قبل نهاية العام الجاري.



تحذيرات متزايدة تطلقها روسيا من نتائج تزايد الدعم الغربي لاوكرانيا، المندوب الروسي لدى الامم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قال خلال جلسة لمجلس الامن الدولي إن الدول الاوروبية دفعت بالقارة الاوروبية نحو مواجهة قد تشعل العالم.

واتهم الغرب باستخدام كافة الوسائل لإضعاف بلاده، واضاف أن الغرب لا يخجل من اختيار الاساليب لتحقيق أغراضه، وأن مصير النظام العالمي يتحدد اليوم وأن الخيار إما نظام ذو جبهة واحدة مهيمنة أو عالم ديمقراطي متعدد الاقطاب

وفي الاطار حذرت السفارة الروسية لدى واشنطن الولايات المتحدة من عواقب غير متوقعة، في حال قامت بتزويد اوكرانيا بمنظومة صواريخ باتريوت، وذلك أن كشف مسؤول اميركي أن الرئيس جو بايدن سيوافق على خطة لنقل الباتريوت بعد تلقي توضيحات من البنتاغون

من جهته صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن الإدارة الأمريكية لا ترى إمكانية لانتهاء العمليات القتالية في أوكرانيا قبل نهاية العام الجاري.



وأكد جون كيربي:"لا نتوقع وقف القتال في الأشهر القريبة القادمة. وبلا شك لا يوجد هناك دليل على أن الحرب ستنتهي مع نهاية العام... أن القرار بشأن إمكانية إجراء المفاوضات مع روسيا يعود للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وليس للولايات المتحدة".



ميدانيا، قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، إن مدينة دونيتسك تعرضت لأعنف قصف أوكراني منذ عام الفين واربعة عشر

كما أعلنت القوات الروسية سيطرتها على الجزء الرئيس من نقطة فوديان باتجاه مقاطعة دونيتسك، وتحدثت عن إحباط محاولات هجومية أوكرانية في عدة محاور، مشيرة الى مقتل وجرح ثلاثمئة مقاتل أوكراني، وتدمير وحدات مدفعية، ومستودعات للذخيرة، ومحطتي رادار، وثلاث طائرات مسيرة

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