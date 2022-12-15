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مقتل صبي مغربي بعد اشتباكات عنيفة بين مشجعي فرنسا والمغرب + فيديو

الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

لقي صبي مغربي حتفه وسط اشتباكات وهتافات معادية للعرب في فرنسا بعد خسارة المنتخب المغربي.

العالم- أوروبا

و أظهر مقطع فيديو صادم لحظات مروعة لمقتل صبي عمره 14 عاما في مدينة مونبيلييه الفرنسيةإ إثر دهسه بسيارة وسط اندلاع أعمال شغب في فرنسا عقب المباراة التي جمعت بين المنتخبين الفرنسي والمغربي، وانتهت بفوز فرنسا 2/ صفر وتأهلها لنهائي بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وتزامن الحادث مع اندلاع اشتباكات في شوارع باريس ونيس مونبيلييه بين المشجعين. وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة “لو فيغارو”، هاجم شبان من اليمين المتطرف يرتدون أغطية للرأس جماهير المغرب بعد انتهاء المباراة، وهتفوا “يسقط العرب!”، “نحن في بيتنا!”.

وردا على ذلك، سُمعت شتائم ضد الغوغاء. وأطلق طرفا الصراع الألعاب النارية على بعضهما البعض. ورشقوا بعضهم بالحجارة والزجاجات، وكذلك القمامة من الحاويات في الشوارع.

وذكرت تقارير أن الصبي كان ضمن مجموعة، يبدو أنها كانت تشجع المنتخب المغربي، لدى وجودها في أحد شوارع مدينة مونبلييه.

وبحسب ما ورد. حاول سائق سيارة بيضاء يخرج من نافذتها العلم الفرنسي الانعطاف مسرعاً ولكنه دهس الصبي، الذي تعرض لإصابات خطيرة. وكشفت السلطات أنه نقل إلى مستشفى قريب لكنه فارق الحياة.

وأفادت صحيفة “لو فيغارو” بأن السائق هرب من مكان الحادث ولكن الشرطة تمكنت من احتجاز المركبة.

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مقتل صبي مغربي بعد اشتباكات عنيفة بين مشجعي فرنسا والمغرب + فيديو

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