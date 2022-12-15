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شاهد.. من وراء تزيف حقائق أعمال الشغب في ايران؟

الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد الناشط السياسي البحريني علي الفرج أن هناك محور اعلامي سعودي غربي صهيوني يعمل من أجل تزيف الحقائق في الداخل الايراني.

العالم - خاص بالعالم

وقال الفرج في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن السعودية لا يوجد فيها أي اعلام حر أو مستقل لأن كل وسائل الاعلام فيها تابعة للسلطات الرسمية.

وأضاف، أن السعودية لها تاريخ طويل في التدخل بالشؤون الايرانية والتحريض ضدها، حيث تشن منذ عقود حرب مستمرة على الجمهورية الاسلامية، مشيرا الى دعم السعودية للطاغية صدام في حربه المفروضة على ايران، الى ذلك دعم المشاغبين في بريطانيا من أجل القيام باعمال تخريبية ضد المراكز الاسلامية التابعة للجمهورية الاسلامية في بريطانيا.

وأعتبر، الفرج، تصريح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والمسؤولين السعوديين حول الشؤون الداخلية الايرانية ومحاولة اثارة الشغب والفتن فيها، بانه تدخل سافر في شؤون دولة مستقلة ذات سيادة.

وأكد الناشط البحريني، أن هناك محور اعلامي يحاول ضرب ايران، مشيرا الى التنسيق الذي يتم في الاعلام السعودي مع الاعلام الغربي والصهيوني في نقل الاخبار المزيفة حول اعمال الشغب في ايران، مشددا على أن السعودية التي تتشدق بحقوق الانسان هي نفسها التي عدمت 81 شخصا دفعة واحدة بتهم واهية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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