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على خلفية استشهاد مولوي عبد الواحد ريكي في زاهدان..

الجعيد: اغتيال علماء الوحدة الإسلامية لن يفك من عضدهم

الجعيد: اغتيال علماء الوحدة الإسلامية لن يفك من عضدهم
الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

اعرب المنسق العام لـ"جبهة العمل الاسلامي" الشيخ زهير الجعيد في بيان، عن أسفه الشديد وحزنه "لخطف ثم اغتيال أحد كبار علماء أهل السنة ودعاة الوحدة والتقريب في مدينة زاهدان الشيخ الشهيد مولوي عبد الواحد ريكي، الذي ارتقى الى ربه شهيداً دفاعاً عن قول الحق وعن الاعتصام بحبل الله المتين وطلباً له بصدق واخلاص وطاعة لمولاه القائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا".

العالم-لبنان

ورأى أن "أعداء الإسلام والمسلمين أدركوا أنه بالوحدة تكون قوة المسلمين وتقوى وتتعاظم شوكتهم ومنعتهم، وأنه بالفرقة والفتنة والتشرذم والتباغض تتلاشى قوتهم وتضعف شوكتهم، لذلك فهم يصوبون اليوم وبشكل ملحوظ على زرع الفتنة الطائفية والمذهبية وإحداث الفرقة والشرخ بوسائل شتى، ومن ضمنها قتل علماء الوحدة الإسلامية ودعاتها بين السنة والشيعة واللعب على أوتار المذهبية، فيقتلون عالم سني وعالم شيعي من أجل تفتيت الأمة وتناحرها حتى تضيع البوصلة وتحيد عن درب الحق والوحدة وتحرير فلسطين".

واعتبر أن "هذه الاغتيالات والجرائم لن تفك من عضد دعاة الوحدة ولن تنال من عزيمتهم ومعنوياتهم، بل ستزيدهم اصراراً وتمسكاً بهذا النهج القرآني الرباني النبوي الأصيل".

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على خلفية استشهاد مولوي عبد الواحد ريكي في زاهدان.. الجعيد: اغتيال علماء الوحدة الإسلامية لن يفك من عضدهم

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