شاهد.. لحظة دهس صبي مغربي في فرنسا

العالم - أوروبا

وجاءت اعمال الشغب عقب المباراة التي جمعت بين المنتخبين الفرنسي والمغربي، وانتهت بفوز فرنسا 2/ صفر وتأهلها لنهائي بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

عقب المباراة التي جمعت بين المنتخبين الفرنسي والمغربي، وانتهت بفوز فرنسا 2/ صفر وتأهلها لنهائي بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وتزامن الحادث مع اندلاع اشتباكات في شوارع باريس ونيس مونبيلييه بين المشجعين. وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة “لو فيغارو”، هاجم شبان من اليمين المتطرف يرتدون أغطية للرأس جماهير المغرب بعد انتهاء المباراة، وهتفوا “يسقط العرب!”، “نحن في بيتنا!”.

وردا على ذلك، سُمعت شتائم ضد الغوغاء. وأطلق طرفا الصراع الألعاب النارية على بعضهما البعض. ورشقوا بعضهم بالحجارة والزجاجات، وكذلك القمامة من الحاويات في الشوارع.

وذكرت تقارير أن الصبي كان ضمن مجموعة، يبدو أنها كانت تشجع المنتخب المغربي، لدى وجودها في أحد شوارع مدينة مونبلييه.