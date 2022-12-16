وزير داخلية الأردن يبذل جهده لضبط منفذ جريمة قتل 'الدلابيح' وعقابه فورا

العالم - الأردن

قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في وزارية الداخلية:" الملك يشعر بالغضب الشديد لاستشهاد العقيد الدلابيح وقال جريمة قتل الشهيد الدلابيح لن تمر دون عقاب، واليوم ليس كالبارحة.. واطلب من المواطنين الابتعاد عن الاماكن التي تشهد اعمال عنف".

وأضاف إن الاجهزة الامنية تبذل كل جهد لضبط الجاني وتقديمه للعدالة، وان الملك وجه بضبط الجاني بأسرع وقت وتقديمه للعدالة.

واشار الفراية الى أن "اجراءات أمنية وتعزيزات مشددة في المناطق التي تشهد اعمال عنف،وان الحكومة منذ اليوم الاول للاحتجاجات تعاملت مع الموقف بحكمة ومسؤولية، وانها منذ بداية الاحتجاجات اتخذت عدة إجراءات لمناقشة الحلول".

واوضح ان وقف نقل البضائع تسبب في وقف التزويد بمرافق حيوية ولن تسمح الحكومة استمرار ذلك، وأصعب قرار تتخذه الحكومة هو رفع أسعار المحروقات، مؤكدا على ان الحكومة ملتزمة باحترام حرية التعبير.

واكد على ان قبيلة بني حسن عريقة ونعتز بها وهي دائما تقدم الشهداء دفاعاً عن الوطن.

وقال مدير مديرية الأمن العام عبيد الله المعايطة،إن حق التعبير في إطاره السلمي محفوظ، وان رجل الأمن يقوم بمهمة المحافظة على الامن والاستقرار وهو واجب مقدس، مشيرا الى ان الاحتجاجات انحرفت عن المسار السلمي واصبحت تعتدي على الممتلكات وقطع الطرق أمام المواطنين واطلاق العيارات النارية على رجال الامن.

واشار الى الاعتداء على 70 الية للأمن العام واكثر من 90 الية لمواطنين، مؤكدا على الضرب بيد من حديد على كل من يريد التعدي على الأمن الوطني.

وقال: كل الاجهزة الفنية والاستخبارية تعمل ما بوسعها لضبط الجاني.

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت في وقت سابق، مقتل ضابط شرطة رفيع المستوى فى اشتباكات مع محتجين فى مدينة معان بجنوب البلاد خلال احتجاجات على زيادة أسعار الوقود امتدت إلى عدة مدن فى أنحاء المملكة.

ونعت مديرية الأمن العام مقتل العقيد عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان، "إثر تعرضه للإصابة بعيار نارى فى منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون فى منطقة الحسينية فى محافظة معان".

وأضافت فى بيان: "سنضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن".