السبت ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
٠١:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

قطاع المعادن الايراني يصدر منتجات بـ 7.8 مليار دولار

قطاع المعادن الايراني يصدر منتجات بـ 7.8 مليار دولار
السبت ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والمعادن الايرانية عن تصدير قطاع المعادن منتجات بحجم تجاوز 30.3 مليون طن بقيمة 7.86 مليار دولار في الشهور الثمانية الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

العالم - ايران

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن الصادرات شهدت زيادة كمية بنسبة 1 بالمئة فيما انخفضت سعريا بنسبة 5 بالمئة.ونوهت الى أن " سلسلة الصلب ومنتجات الفولاد" كانت الاكثر اجتذابا للعملة الاجنبية بواقع 3.710 مليار دولار بالرغم من انخفاض 23 بالمئة على اساس سنوي.

واكدت أن " منتجات النحاس" استحوذت على 981 مليون دولار وجاءت بالمرتبة الثانية من حيث تدفق العملة الاجنبية تلتها تواليا " سلسلة الالمنيوم ومنتجاته" 781 مليون دولار و" المعادن والصناعات المعدنية" 668 مليون دولار و"سلسلة الزنك" نحو 405 ملايين دولار.

روابط ذات صلة

إتفاق لترانزيت 12 مليون طن سلعا روسية عبر سكك ايران

ايران.. ادخال اكثر من 400 عربة قطار مُصنّعة محليًا الى الخدمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السفير الإيراني لدى بيروت: حريصون على احترام إرادة الشعب اللبناني

موسكو تؤكد قدرتها الاستراتيجية في حفظ أمن البلاد

خفايا استخدام الرياض التكنولوجيا الرقمية لاستهداف رموز المعارضة

بالفيديو.. استمرار الانتخابات التونسية وسط مقاطعة أغلب أحزاب المعارضة

بالفيديو.. هيئة الانتخابات التونسية تنفي وقوع مخالفات بعملية الاقتراع

حملة المقاطعة ترحب بانسحاب لاعب "الشطرنج" الإيراني رفضاً للتطبيع