قطاع المعادن الايراني يصدر منتجات بـ 7.8 مليار دولار

العالم - ايران

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن الصادرات شهدت زيادة كمية بنسبة 1 بالمئة فيما انخفضت سعريا بنسبة 5 بالمئة.ونوهت الى أن " سلسلة الصلب ومنتجات الفولاد" كانت الاكثر اجتذابا للعملة الاجنبية بواقع 3.710 مليار دولار بالرغم من انخفاض 23 بالمئة على اساس سنوي.

واكدت أن " منتجات النحاس" استحوذت على 981 مليون دولار وجاءت بالمرتبة الثانية من حيث تدفق العملة الاجنبية تلتها تواليا " سلسلة الالمنيوم ومنتجاته" 781 مليون دولار و" المعادن والصناعات المعدنية" 668 مليون دولار و"سلسلة الزنك" نحو 405 ملايين دولار.