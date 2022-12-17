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رؤساء السلطات الثلاث يؤكدون على النظر في ملفات مثيري الشغب وفق المعايير القانونية والشرعية

رؤساء السلطات الثلاث يؤكدون على النظر في ملفات مثيري الشغب وفق المعايير القانونية والشرعية
السبت ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد رؤساء السلطات الثلاث في اجتماعهم مساء اليوم السبت على ضرورة النظر في ملفات مثيري الشغب وفق المعايير القانونية والشرعية.

العالم - ايران

وفي الاجتماع الأسبوعي لرؤساء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية الذي عقد قبل ساعة في مكتب رئيس الجمهورية تقرر أن تقدم خطة التنمية السابعة ومشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للعام القادم إلى المجلس الإسلامي في الوقت الذي يتفق عليه رؤساء السلطات.

كما شدد رؤساء السلطات الثلاث على ضرورة النظر في ملفات مثيري الشغب والاضطرابات وفق المعايير القانونية والشرعية.

كما دعا آية الله سيد إبراهيم رئيسي ومحمد باقر قاليباف وحجة الإسلام والمسلمين غلام حسين محسني أيجئي إلى بذل جهود متواصلة من قبل جميع المسؤولين والمعنيين بشؤون السلطات الثلاث لإرضاء الناس وتكريس ثقة الجمهور.

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رؤساء السلطات الثلاث يؤكدون على النظر في ملفات مثيري الشغب وفق المعايير القانونية والشرعية

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