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كرواتيا تحتل المركز الثالث ومونديال قطر يشارف علی النهاية

الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

شارفت منافسات كأس العالم على نهايتها ولم يتبق سوى مباراة واحدة لطي صفحة مونديال اثنين وعشرين واسدال الستار على فصله الاخير.

العالم - فار

واحتلت كرواتيا المركز الثالث فيما حل المغرب في المركز الرابع في المونديال الثاني والعشرين. ففي ظهورها السادس في تاريخ المونديال فازت كرواتيا بميداليتها الثالثة، بعد أن منع الكروات ذوي الزي الشطرنجي المغاربة من صنع التاريخ في الوصول إلى المركز الثالث. واستطاعوا مرة أخرى وبعد اربعة وعشرين عامًا إحراز المركز الثالث. وكانت كرواتيا طبعاً وصيفة بطول النسخة السابقة من كأس العالم الفين وثمانية عشر.

وظلت كل من فرنسا والأرجنتين لمواجهة بعضهما البعض والقتال من أجل الفوز بنجمتهما الثالث. فمن سيفوز في المعركة النهائية، ميسي أم مبابي؟ ألفاريز أم جيرو؟ المباراة الأخيرة هي لعبة القوى ومعركة للفوز بالنجمة الثالثة .

واستضاف برنامج فار علی شاشة قناة العالم اللاعب الايراني السابق ميثم فلاحت بيشه والمحلل الرياضي المغربي الکابتن ابراهيم الزوين لبحث حيثيات منافسات المونديال.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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