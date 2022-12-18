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انشاء محطة كهروشمسية ضخمة في اصفهان

انشاء محطة كهروشمسية ضخمة في اصفهان
الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

تبرم شركة "فولاد مباركة" للصلب في اصفهان (وسط) غدا مذكرة تعاون مع منظمة الطاقات المتجددة الايرانية ( ساتبا) لبناء اضخم محطة كهروشمسة في البلاد.

العالم - ايران

تنص المذكرة المزمع ابرامها غدا الاثنين، على بناء محطة كهروشمسية بطاقة 600 ميغاواط برعاية شركة فولاد مباركة للصلب ونقل قدرتها الكهربائية الى مجموعة فولاد مباركة بصفتها اكبر محطة كهروشمسية ثابتة في البلاد.

وسيتم ابرام العقد في منتدى " الطاقة في صناعه الصلب" الاثنين بحضور مساعد وزير الطاقة الايرانية " كماني" والمدير التنفيذي لشركة فولاد مباركة " طيب نيا".

يشار أن منتدى " الطاقة في صناعة الصلب" سيعقد بحضور مدراء الشركات القابضة وشركات الصلب الكبرى والمعادن والمحطات الكهربائية في البلاد بجانب مسؤولين عن وزارتي النفط، والصناعة والتجارة والمعادن، والنشطاء بقطاع الطاقة.

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انشاء محطة كهروشمسية ضخمة في اصفهان

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