البطل الايراني هادي شوبان يتوج بـ'مستر أولمبيا' لكمال الأجسام

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ويٌلقب شوبان بالذئب الفارسي، وكان قد أحتل المركز الثالث في مستر اولمبيا سنة 2019 وفاز بجائزة أفضل لاعب كمال أجسام بتصويت الجمهور في نفس البطولة، والتي توج بها بيج رامي.

وأبرز الموقع الرسمي لبطولة مستر أولمبيا فوز شوبان باللقب، وتتويجه بالميدالية الذهبية .

وأبدى شوبان، سعادته بالحصول على جائزة مستر أولمبيا، بعد الأداء المبهر الذي قدمه طوال المنافسات التي أقيمت في ولاية لاس فيجاس، مؤكدا أنه استعد بشكل جيد لتلك اللحظة منذ سنوات.

وأضاف: «بذلت مجهودا كبيرا في آخر 3 سنوات، ورغم الظروف الصعبة للغاية التي مر بها العالم ووجود جائحة كورونا، لكن لم أتوقف عن التدريب حتى وصلت إلى تحقيق الحلم والتتويج بمستر أولمبيا، أود أن أكرر فوزي باللقب العام المقبل».

من ناحية أخرى خسر المصري ممدوح السبيعي الشهير "بيج رامي"، لقب مستر أولمبيا مُكتفياً بالمركز الخامس في هذه النسخة من البطولة التي نافس فيها بيج رامي للعام الثالث على التوالي بفئة الوزن المفتوح.

وكان بيج رامى قد خضع للتحكيم السرى أمس ولكن فى النهائيات التى انتهت منذ قليل، خسر اللقب ، بعد أن خطفه منه هادي شوبان مُحتلاً الترتيب الأول .