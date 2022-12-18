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الرئيس الإيراني ونائبة الأول يهنئان بيوم قطر الوطني

الرئيس الإيراني ونائبة الأول يهنئان بيوم قطر الوطني
الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

أبرق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مهنئا إياه والشعب القطري لمناسبة حلول ذكرى العيد الوطني في هذا البلد.

العالم - إيران

وكتب الرئيس الإيراني في رسالة التهنئة إلى الأمير القطري: إنني أتطلع في ضوء المشتركات الدينية والتاريخية التي تجمع بين شعبي البلدين، أن نشاهد توسيع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتطوير التعاون في الأصعدة الدولية والإقليمية وصولا إلى السلام والاستقرار المستدامين.

وعلى صعيد متلص بعث النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر برقية التهنئة إلى رئيس الوزراء القطري هنأه فيها بمناسبة حلول اليوم الوطني لقطر.

وأعرب مخبر في برقية التهنئة عن أمله بأن "نشهد توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بحيث يخدم مصالح شعبي البلدين في ضوء الجهود المشتركة لمسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحكومة القطرية."

وسأل النائب الأول للرئيس الإيراني الله العلي القدير الصحة والتوفيق لسعادته وللشعب القطري.

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