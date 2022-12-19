استشهاد 4 من قوات الأمن جنوب شرق إيران

العالم - ايران

وجاء في البيان الصادر بهذا الخصوص: استشهد صباح اليوم في اشتباك مسلح بين الجماعات الإرهابية وقوات لواء قمر بني هاشم 44 التابعة للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية في منطقة سروان الحدودية، ثلاثة من عناصر التعبئة الشعبية (البسيج) واحد عناصر الحرس الثوري.

واضاف البيان ان شهداء هذا العمل الإرهابي هم: رحيم بخش بيراكي (من أهل السنة) وحميد رضا عبيدي ومحمود نیك خواه زاده ومحمد كودرزي.

واوضح ان: التواجد القوي والنيران الكثيفة للمدافعين عن الأمن أدى إلى هروب عناصر الجماعات الإرهابية إلى الأراضي الباكستانية.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل اخرى لهذه العملية في وقت لاحق.