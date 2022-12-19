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حزب الله: المشروع الأميركي مصيره الفشل

حزب الله: المشروع الأميركي مصيره الفشل
الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي أن المشروع الأميركي مصيره الفشل، وهذا ما شاهدناه في كلّ ما قام به الأميركيون في المنطقة من أفغانستان إلى اليمن والعراق وسوريا ولبنان. 

العالم - لبنان

وخلال لقاءٍ في الضاحية الجنوبية لبيروت قال سقطت معهم كلّ مشاريع الشغب خصوصًا ما قاموا به مؤخرًا ضد الجمهورية الإسلامية، حيث لم يحصدوا إلاّ الخيبة والهزيمة، وإلى الآن لم يستخلصوا العبر ولا زالوا يُصرّون على مشاريعهم الرخيصة من ممارسة الحصار الاقتصادي الذي لم يُجدِ نفعًا وسيكتشفون فشلهم في القادم من الأيام هم وأزلامهم الفاسدون.

فاضاف البغدادي أننا "نشعر وكأنّ المطلوب معاقبة هذا الشعب على كلّ صبره وجهاده، وهذا يدلّ على أنّ الطبقة الحاكمة هي ليست من سنخية هذا الشعب ولا تشبهه"، وقال "إنّ هذا يُحتّم على الناس من مختلف الطوائف أن يعيشوا الوعي والإدراك لما يُحاك من هذه الطبقة الفاسدة التي ربطت مصير البلد بمصالح الأميركيين وحلفائهم.

ورأى أنّ "الأوضاع المعيشية في لبنان باتت من أهمّ التحديات التي يواجهها أكثر المسؤولين بلا مبالاة، وكأنّ الناس ليسوا من أهلهم ولا من بلادهم.

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