الشتاء في سوريا أزمة وقود وسائل التدفئة

العالم - صدى سوريا

ويبحث المواطن السوري بكل ما أوتي من صبر لتأمين وسائل التدفئة في ظل حصار خانق يمنع وصول المحروقات للبلاد في الوقت الذي تسعى فيه الدولة السورية للتغلب على الواقع الناتج عن حصار سوري وتخريب للمنشأة النفطية وقت الحرب، وسيطرة "قسد" على معظم حقول النفط والغاز.

الكثير من المواقع والصفحات الالكترونية تناولت ما يجري من أزمة محروقات في سوريا ومنعكساتها على الواقع الاقتصادي وعلى معيشة المواطن السوري.

وتجدد كل عام معاناة السوريين في فصل الشتاء والذي يرافقه شحن في المشتقات النفطية ووسائل التدفئة البديلة من حيث الحط وغيره، لكن هذا العالم يتكرر المشهد بشكل اقسى مع بطء وصول التوريدات النفطية جراء الحصار الاميركي والذي دفع البلاد الى شبه شلل وانعدام شبه كامل لوسائل التدفئة في ظل صمت دولي مطبق واذعان اقليمي للحصار الاميركي.

وتناول برنامج "صدى سوريا" في أحدث حلقاته أزمة المحروقات في سوريا وشارك في نقاش الخبير الاقتصادي عمار يوسف، والاعلامي السوري أنس رمضان.

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