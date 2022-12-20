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نتنياهو بصدد الاعلان عن تشكيلة حكومته في هذا الموعد

نتنياهو بصدد الاعلان عن تشكيلة حكومته في هذا الموعد
الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

قالت وسائل إعلام عبرية، أن يوم الاربعاء القادم هو آخر موعد لتشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي .

العالم - الإحتلال

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن بنيامين نتنياهو يواصل اتصالاته من أجل إتمام كافة الاتفاقيات الائتلافية مع أحزاب اليمين المتطرف.

وتوقعت الصحيفة العبرية، أن يعلن نتيناهو عن القائمة النهائية لحكومته يوم الأربعاء المقبل، حيث سيخبر الرئيس الاسرائيلي هرتسوغ بذلك.

وأشارت إلى أنه سيتم عرض التشكيلة الحكومة على الكنيست الأسبوع المقبل، للتصويت ونيل الثقة، علما أنها تحظى بدعم 64 من أعضاء الكنيست عن الليكود وتحالف "الصهيونية الدينية" و"نوعام"، و"عوتسما يهوديت" والأحزاب الحريدية "شاس" و"يهدوت هتوراه".

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