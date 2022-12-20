تعليقات نشطاء التواصل حول هرولة السعودية نحو التطبيع المعلن

العالم - خاص بالعالم

وفي التفاصيل.. لا يمكن اعتبار التطبيع السعودي مع الكيان الاسرائيلي خطوة مفاجئ، فهناك خطوات عديدة سبقت التقارب العلني بين الطرفين، الى أن حان وقت الإعلان صراحة عن تواصل سعودي اسرائيلي على لسان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وبعد كل هذا التقارب وخروجه الى العلن؟، متى ستعلن السعودية وكيان الإحتلال تطبيع العلاقات رسميا؟ السفير السابق لكيان الاحتلال لدى الامم المتحدة داني دانون توقع تطبيع العلاقات بين الطرفين العام المقبل.

ونشر نشطاء مواقع التواصل تعليقات كثيرة حول التقارب المتسارع بين السعودية وكيان الاحتلال، حيث جاء في حساب "نحو الحرية" وفيه: "الجميع يعرف أن مبس لا يملك مبادئ ولا ثوابت ولا عروبة، ولو دفعه طيشه للدخول في هذا الوحل ستتضرر المملكة بشكل كبير ويستغل خصومها هذا الضرر".

وغرد الأكاديمي السعودي "سعد الفقيه" كاتبا حول هذا الموضوع: "نتنياهو في مقابلة مع قناة العربية المملوكة لمحمد بن سلمان يقول نفس ما ذكرناه عن حقيقة التطبيع مع "إسرائيل"، "إن ما يتم خلف الكواليس مع السعودية أهم من التطبيع المعلن".

وعلق "جورج خوري" حول هذا الموضوع كاتبا: "سر الحماس السعودي بعودة بنيامين نتنياهو ليس مقتصراً على قضية التطبيع فحسب، بل هناك سر آخر نابع من إدراك السعودية حالة العداء التي تتبناها الحكومة اليمينية الإسرائيلية القادمة بزعامة نتنياهو ونصبها العداء الكبير لإيران".

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