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اختيار شاب ايراني كأصغر رجل أعمال في جمعية إنجازات الهند

اختيار شاب ايراني كأصغر رجل أعمال في جمعية إنجازات الهند
الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

حاز الشاب الايراني علي شهرابي فرحاني، على لقب "أصغر رائد أعمال" من جمعية الإنجازات الهندية.

العالم - ايران

وتنشط جمعية إنجازات الهند في تطوير التعاون وتدريب رواد الأعمال المهرة.

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اختيار شاب ايراني كأصغر رجل أعمال في جمعية إنجازات الهند

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