شاهد.. موقع بريطاني يكشف فضائح مهرجان "ميدل بيست" السعودي

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. تحدثت عنه السعودية وكأنه المهرجان الموسيقي الاكبر في العالم، لكنه سرعان ما تبين انه كان الحدث الأكبر للتحرش بالنساء.

موقع 'ميدل ايست اي' البريطاني كشف أن مهرجانات الموسيقى السعودية التي اقامتها في الفترة الأخيرة كانت مواسم للتحرش بالنساء، مستشهدا بشهادات صادمة لأجنبيات حضرن ميدل بيست وتعرضن للتحرش الجماعي.

الموقع البريطاني اشار كذلك الى انه بالرغم من تعرض السعودية لانتقادات خلال الاعوام السابقة حول تعرض النساء للتحرش والمضايقات في المهرجانات إلا ان الحال لم يتغير في العام الحالي.

وبدل ان تغسل مهرجانات تركي ال الشيخ، الملف الحقوقي الاسود لولي العهد السعودي محمد بن سلمان كما كان مخطط لها كما يقول نشطاء، هاهي تضع السعودية مرة اخرى في دائرة الانتقاد والسخرية.

العديد من النشطاء السعوديين حاولوا التحذير من هذه الظاهرة في المملكة منذ بداياتها، لكن يد السجان كانت السباقة اليهم، كما حصل مع الناشط الإعلامي الشاب فهد اليوسف الذي ما يزال رهن الاعتقال التعسفي منذ 36 شهرا ؛ على خلفية نشره مقطع فيديو انتقد فيه ما يسمى ببارات الحلال في جدة

مصير الشاب خالد الشهري، كان مشابها لفهد عندما آراد ان يعبر عن رأيه، والقائمة تطول والسجون غضت بكل من خالف او اعترض على حفلات الرياض وجد، كيف لا وهي من يراها بن سلمان طوق نجاة من جرائم حقوق الانسان التي تلاحقه، وافضل وسلية لغسل عقول الشباب ليسهل السيطرة عليهم.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..