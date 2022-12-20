إيران .. إدخال أكثر من 400 عربة قطار إلى شبكة 'سكك الحديد'

العالم - إيران

ووفقا لخطة السكك الحديدية تم اليوم تشغيل 405 عربة شحن و 9 قاطرات حديثة الصنع، بالإضافة إلى 3 قاطرات و11 عربة ركاب تم تجديدها، وتبلغ قيمة هذه العربات والقاطرات 1618 مليار تومان.

وحسبما ذكره مسؤولو السكك الحديد، تم في النصف الأول من هذا العام، تشغيل 319 وحدة في الربيع و413 وحدة في الصيف.

وبلغت القيمة الإجمالية للأسطول المضاف إلى شبكة السكك الحديدية الوطنية منذ بداية هذا العام (بدأ في 20 مارس 2022) حوالي 3000 مليار تومان.

بدوره أوضح المدير التنفيذي لشركة السكك الحديدية، ميعاد صالحي، بأن أسطول السكك الحديدية، الذي تم تشغيله، قد تم تجهيزه بجهود 8 شركات صناعية و18 مستثمرا.

وأضاف: إن الأسطول الذي دخل شبكة سكك الحديد هذا العام زاد بنسبة 70٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلن صالحي عن افتتاح ميناء آبرين الجاف في الربيع القادم، وأضاف: هذا الميناء يقع على مشارف العاصمة طهران وسيكون إنجازه خطوة كبيرة في زيادة الصادرات والواردات عبر السكك الحديدية.