الإطاحة بـ 24 إرهابياً في خمس محافظات بالعراق

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان: إنه "بعمليات استباقية وجهد استخباري مميز لأقسام وشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات بغداد والأنبار وميسان وديالى والفرقة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات وأقسام استخبارات ومكافحة إرهاب القائم وعامرية الفلوجة و هيت تم نصب كمائن محكمة في مناطق المحافظات ( بغداد والأنبار وكركوك وديالى وميسان )".

واضافت، أن "العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على( 24 ) إرهابياً في مناطق متفرقة من المحافظات أعلاه"، مبينة، أنه "جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية ميدانياً وأصولياً".