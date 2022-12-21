الأربعاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٥:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

واشنطن ستسلم كييف أنظمة الدفاع الصاروخي ’باتريوت’

واشنطن ستسلم كييف أنظمة الدفاع الصاروخي ’باتريوت’
الأربعاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة اسوشيتد برس، بأن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمنظومات  "باتريوت" للدفاع الصاروخي.

العالم - الأميرکيتان

وكما اعلنت الوكالة يوم أمس الثلاثاء، انه سيتم الإعلان عن شحنات من هذا النوع من الأسلحة في إطار حزمة جديدة من المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم واشنطن تسليم سلطات كييف، قنابل جوية موجهة JDAM (ذخيرة الهجوم المباشر المشترك).

ولا تزال غير محددة بشكل واضح، مواعيد تسليم هذه المنظومات، لأن الجيش الأمريكي لم يقم بعد بتدريب القوات الأوكرانية على استخدام نظام الدفاع الصاروخي هذا. ومن المفترض أن يتم تدريب عناصر الجيش الأوكراني على استخدام المنظومة، في قاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا وسيستغرق الأمر عدة أسابيع.

في وقت سابق، ذكرت شبكة CNN، نقلا عن مصادر لم تكشفها، أن واشنطن تضع اللمسات الأخيرة على خطط لتوريد أنظمة "باتريوت" إلى أوكرانيا.

من جانبها تحذر روسيا من مغبة توريد هذه الأسلحة إلى أوكرانيا، وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن هذه المجمعات ستصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية إذا سلمتها واشنطن إلى كييف.

روابط ذات صلة

واشنطن تعرب عن قلقها إزاء دور بيلاروس بالعملية العسكرية في أوكرانيا

البيت الأبيض: لا يمكن حاليا تأكيد إمداد كييف بأنظمة باتريوت

واشنطن: لا نساعد كييف أو نشجعها على الهجوم خارج حدودها

زاخاروفا: نظام كييف يسعى لتفريق الأرثوذكس في أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

واشنطن ستسلم كييف أنظمة الدفاع الصاروخي ’باتريوت’

رئيسي يوعز بتنفيذ قانون اتفاقية الدعم المتبادل للاستثمار بين إيران ونيكاراغوا

رئيس الجمهورية يؤكد على الاسراع في إطلاق الشبكة الوطنية للمعلومات

سفير ايران في الامم المتحدة: يجب إعادة اصول الشعب الافغاني المجمدة دون قيد أو شرط

عرين الاسود تستهدف قوات الاحتلال في نابلس + فيديو

كنعاني يرد على اشادة بومبيو بزعيمة زمرة خلق الإرهابية