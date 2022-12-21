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تشييع 400 شهيد ايراني مجهول الهوية في 27 ديسمبر

تشييع 400 شهيد ايراني مجهول الهوية في 27 ديسمبر
الأربعاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد فيلق محمد رسول الله (ص) العميد " حسن حسن زادة " أنه سوف يتم تشييع 400 شهيد مجهول الهوية في شتى ارجاء ايران الاسلامية، وتوديع 200 شهيد من جامعة طهران في تمام الساعة 8 صباحا يوم ٢٧ كانون الاول/ ديسمبر.

العالم - ايران

وأعلن هذا المسؤول في حديث له في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء في قاعة متحف الدفاع المقدس والثورة الاسلامية في مدينة قصر شيرين (غرب ايران).

وتابع قائلا: انه سيتم تشييع 400 شهيد مجهول في يوم 27 ديسمبر ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين بضعة الرسول (ص) الزهراء البتول (عليها السلام)، تزامنا مع الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني ويوم المقاومة في شتى ارجاء ايران.

وشدد العميد " حسن زادة " على أن هؤلاء الشهداء هم أبناء ايران الابرار الذين استشهدوا في عمليات بدر ورمضان وبيت المقدس وكربلاء 5 و6 والفجر 1.

وأكد قائد فيلق محمد رسول الله (ص) أن مراسم توديع 200 شهيد سوف تقام في مساء الاثنين 26 ديسمبر في طهران بمسجد خرمشهر بعد اقامة صلاة المغرب والعشاء.

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