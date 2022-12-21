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شاهد.. إنتهاء المهلة الممنوحة لنتنياهو لتشكيل الحكومة

الأربعاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

تنتهي اليوم المهلة الثانية الممنوحة لرئيس حزب الليكود في الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة.

العالم - مراسلون

مع اقتراب انقضاء المده المحدده قانونيا أمام رئيس الوزراء المكلف لتشكيل الحكومه والذي يواجه عقبات في طريق الوصول لتفاهمات مع حلفائه الذين حصلوا على غنائم الفوز رغم العقبات، الا ان نتنياهو يستعد للاتصال برئيس الكيان من أجل أبلاغه بتشكيل الحكومه والتصويت عليها الاسبوع القادم داخل الكنيست.

المعارضه برئاسة يائير لبيد اعلنت أن حكومة نتنياهو لن تبقى لفترة كبيره وان المعارضه ستعمل على اسقاطها خوفا على وجود الكيان وفق تعبيرها، علما بأنه يتم تجهيز تظاهرات اسبوعية داخل الكيان مباشرة بعد مصادقة الكنيست على الحكومة الجديدة.

ويبقى المشهد الداخلي للكيان يزداد ازمة سياسيه وحزبيه حتى بعد تشكيل الحكومة في ظل تركيب هذه الحكومة والتي أظهرت المفاوضات لتشكيلها سعي أعصائها للبحث عن مكاسب شخصيه.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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