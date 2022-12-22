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'البنتاغون' يعلن قرب تدريب قوات كييف على منظومات 'باتريوت'

'البنتاغون' يعلن قرب تدريب قوات كييف على منظومات 'باتريوت'
الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون أن وزارة الدفاع الأمريكية ستبدأ قريبا تدريب القوات الأوكرانية على استخدام منظومات "باتريوت"، حيث يستغرق التدريب عدة أشهر.

العالم- الأميركيتان

وقال المسؤول كما نقلت شبكة "سي إن إن" إن" التدريب سيبدأ "قريبا جدا" والوزارة تدرس "خيارات متعددة" بشأن الدولة التي ستقام فيها التدريبات."

وأكد أن" السلطات الأمريكية تتطلع إلى اختصار مدة التدريب "بحيث تستغرق أقصر فترة ممكنة"، ولكن بسبب تعقيد المنظومة فإن الأمر "سيستغرق عدة أشهر".

وأضاف أن" أوكرانيا ستستخدم صواريخ باتريوت "لاعتراض الصواريخ أو الطائرات التي تشكل تهديدا لسكانها وقواتها".

وتابع: "نتوقع أن تستخدم المنظومة كنظام دفاعي"، وقال إنه" لا يعرف متى سيتم تسليم المنظومات لكييف".

وأشار إلى أنه "لا يوجد وصفة سحرية" في مجال الدفاع الجوي وأن "الهدف هو مساعدة أوكرانيا على تطبيق "نهج متعدد الطبقات ومتكامل" للدفاع الجوي".

وأكد على" ثبات موقف واشنطن الذي بموجبه ستسلم الولايات المتحدة منظومة "باتريوت" لأوكرانيا رغم تصريحات روسيا".

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