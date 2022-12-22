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تفكيك 4 فرق عملياتية للموساد "الاسرائيلي" في ايران واعتقال جميع أعضائها

تفكيك 4 فرق عملياتية للموساد
الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

بفضل الجهود المهنية والدؤوبة لجنود الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) بوزارة الامن الايرانية، تم تفكيك 4 فرق عملياتية تابعة لجهاز التجسس الاسرائيلي الموساد واعتقال جميع أعضائها.

العالم - ايران

وجاء في بيان لوزارة الأمن الايرانية : نعلن للشعب الإيراني النبيل: بالجهود المهنية والدؤوبة لجنود الإمام الحجة بن الحسن (عج) ، تم تفكيك أربعة فرق عملياتية لمنظمة التجسس الموساد و ألقينا القبض على جميع أعضائها. النظام الصهيوني الزائف والمجرم ، وفي سياق استغلاله لأعمال الشغب التي وقعت في الأسابيع الماضية في عدة مناطق من البلاد ، كان يعتزم القيام بعدة عمليات إرهابية مشتركة عبر توجيه فرق عملياتية حيث تم اعتقال جميع الإرهابيين قبل القيام بأي عمل. بالإضافة إلى ذلك ، تم الحصول على أدلة من رابط الموساد في احدى الدولة الأوروبية ، وسيتم الإعلان عن النتائج بمجرد اكتمال التحقيق.

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