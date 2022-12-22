تفكيك 4 فرق عملياتية للموساد "الاسرائيلي" في ايران واعتقال جميع أعضائها

العالم - ايران

وجاء في بيان لوزارة الأمن الايرانية : نعلن للشعب الإيراني النبيل: بالجهود المهنية والدؤوبة لجنود الإمام الحجة بن الحسن (عج) ، تم تفكيك أربعة فرق عملياتية لمنظمة التجسس الموساد و ألقينا القبض على جميع أعضائها. النظام الصهيوني الزائف والمجرم ، وفي سياق استغلاله لأعمال الشغب التي وقعت في الأسابيع الماضية في عدة مناطق من البلاد ، كان يعتزم القيام بعدة عمليات إرهابية مشتركة عبر توجيه فرق عملياتية حيث تم اعتقال جميع الإرهابيين قبل القيام بأي عمل. بالإضافة إلى ذلك ، تم الحصول على أدلة من رابط الموساد في احدى الدولة الأوروبية ، وسيتم الإعلان عن النتائج بمجرد اكتمال التحقيق.