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عرين الأسود: ماضون على درب الشهيد 'أحمد دراغمة'

عرين الأسود: ماضون على درب الشهيد 'أحمد دراغمة'
الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

نعت مجموعة "عرين الأسود" الشهيد أحمد دراغمة الذي ارتقى دفاعًا عن الوطن في اشتباك مع الاحتلال في مقام يوسف قرب نابلس.

العالم- فلسطين

وقالت المجموعة في بيان لها: "من نابلس الأبيّة إلى طوباس ورجال طوباس وعزائم مدينة طوباس نحيّيكم بتحية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ونُبارك لكم بِشهيدكم البطل المِغوار المُشتبك "أحمد عاطف دراغمة".

وتابعت: "إذ ننعى وإياكم شهيدكم وشهيدنا وشهيد كل فلسطين المُجاهدة بكل آيات العزة والفخار الذي استشهد مدافعا عن ثرى أرض جبل النار بعد أن قَدِمَ من طوباس ليصل خط الاشتباك بين نابلس وجنين ويرتقي شهيدا مُشتبكاً مقبلا غير مدبر".

وجاء في بيان العرين: "ونعلمكم يا أهلنا في طوباس ونعلم شعبنا الأبيّ بأننا ماضون على درب أحمد في الاشتباك والتصدي ورفع راية الاشتباك من الشمال حتى الجنوب. هنيئاً لكم يا أهلنا في طوباس، وهنيئاً لك يا أحمد بجنات من فردوس بإذن الله برفقة أسود العرين وشهداء كل فلسطين".

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